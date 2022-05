अमेरिका के ओक्लाहोमा में आउटडोर फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी, 1 की मौत, 7 घायल

वाशिंगटन: अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है. यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओक्लाहोमा में रविवार को एक आउटडोर मेमोरियल डे फेस्टिवल में गोलीबारी हुई, जिसमें 1 की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में पुलिस ने 26 साल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. इस फेस्टिवल में करीब 1,500 लोगों शामिल हुए थे.

ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बयान में कहा कि गोलीबारी की इस घटना में 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है. OSBI के मुताबिक

हिरासत में लिए गए स्काईलर बकनर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसने रविवार दोपहर को मस्कोगी काउंटी शेरिफ कार्यालय में खुद को पेश किया. एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ समय में अमेरिका में गोलीबारी की अलग-अलग घटनाओं में 17000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इनमें 640 बच्चे भी शामिल हैं.

One person was killed and another seven were injured after a shooting broke out during a Memorial Day festival in Oklahoma: US media

