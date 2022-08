अमेरिका में पहली बार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का मनेगा जश्न

वाशिंगटन. अमेरिका के बोस्टन शहर में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न खास तरीके से मनाया जाएगा. इसमें 32 देश भाग लेंगे और शहर पर एक विमान से 220 फुट लंबा अमेरिका-भारत ध्वज लहराया जाएगा. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन-न्यू इंग्लैंड’ (Federation of Indian Export Organisations) के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि इस साल, भारत की आजादी के जश्न समारोह में कई चीजें पहली बार होंगी. मैसाच्युसेट्स (Massachusetts) के गवर्नर चार्ली बेकर (Charlie Baker) ने स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्षों को ‘भारत दिवस’ घोषित किया है, जो 15 अगस्त को बोस्टन में इंडिया स्ट्रीट पर और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को रोड आइलैंड में स्टेट हाउस में मनाया जाएगा.

इस अवसर पर परेड में ग्रैंड मार्शल के तौर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर पी सिंह (RP Singh) को आमंत्रित किया गया है. एफआईए न्यू इंग्लैंड(Federation of Indian Associtaions, New England) ने ट्विटर पर आजादी के अमृत महोत्सव का बैनर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार 32 देशों के लोग भारत दिवस परेड में शामिल होने जा रहे हैं.

