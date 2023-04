प्रशांत महासागर के तल में हुआ रिसाव, धरती पर आने वाला है भयानक भूकंप! वैज्ञानिकों का अलर्ट

वाशिंगटन. प्रशांत महासागर में फाल्ट लाइन (Fault Lines) के नाम से पहचाने जाने वाले एक क्षेत्र में होने वाले रिसाव (Leaks in Pacific Ocean) ने बड़े भूकंप के संकेत दिए हैं .वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के तल में एक अजीबोगरीब रिसाव पाया है जो एक दिन बड़े पैमाने पर भूकंप का कारण बन सकता है. विशेषज्ञ के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और कनाडा (Canada) के प्रशांत तटों से देखा गया यह रिसाव पहले कभी नहीं देखा गया था.

इस रिसाव को पाइथिया ओएसिस के रूप में जाना जाता है जो कैस्केडिया सबडक्शन जोन (सीएसजेड) में मौजूद है. CSZ वह जगह है जहां दो प्लेटें टकराती हैं, लेकिन यह संभव है कि यह फ्लूइड महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच दबाव को नियंत्रित कर रहा हो. इस अजीब रिसाव के चलते बाहर निकलने वाला पानी एक फाल्ट लाइन पर है जहां तापमान 300 और 500 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है. यही कारण है कि न्यूपोर्ट, ओरेगॉन से लगभग 50 मील की दूरी पर समुद्र तल से छलकने वाला पानी गर्म है.

Researchers at the University of Washington discovered a large amount of warm, “chemically distinct” liquid shooting up from the seafloor in the Cascadia Subduction Zone off the coast of Newport, Oregon. https://t.co/tam6eng2zk pic.twitter.com/lFWzMhwq6z

— IGN (@IGN) April 14, 2023