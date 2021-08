देश छोड़ने की बेबसी: US के प्लेन में ट्रेन की जनरल बोगी की तरह एडजस्ट होकर लौटे लोग

वॉशिंगटन. अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के आने से अफरा-तफरी का माहौल है. लोग कैसे भी हो, बस देश छोड़ने की कोशिश में हैं. कई देश भी वहां से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए स्पेशल प्लेन भेजा है. इस बीच अमेरिका के एक प्लेन का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. मंगलवार को काबुल एयरपोर्ट से जब अमेरिकी वायुसेना का सी-17 ग्लोबमास्टर (C-17 Globemaster) उड़ान भरने जा रहा था, तब उसके चारों तरफ सैकड़ों अफगानी दौड़ लगा रहे थे. प्लेन के अंदर भी ऐसा ही हाल था. एक फोटो में देखा जा सकता है कि विमान में सैंकड़ों लोग किसी तरह खड़े होकर बस देश से निकलना चाहते हैं.

अमेरिका ने अपने सी-17 ग्लोबमास्टर विमान से अफगानिस्तान में फंसे 800 अमेरिकी लोगों को एक बार में ही सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है. इस विशालकाय विमान के सिंगल फ्लोर पर अधिकतम 134 लोगों के बैठने की ही जगह होती है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विमान के अंदर लोगों को कैसे बैठाया गया होगा और उनकी हालत क्या होगी. विमान के अंदर 80 लोग पैलेटों पर और साइडवॉल सीटों पर 54 लोग बैठ सकते हैं.

640. “That’s believed to be among the most people ever flown in the C-17, a massive military cargo plane that has been operated by the U.S. and its allies for nearly three decades.” https://t.co/ArnSWEOWv4

