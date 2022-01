तालिबान की कैद में US नेवी का पूर्व अधिकारी, बाइडन बोले- ये बर्दाश्त नहीं, तुरंत रिहा करो

वॉशिंगटन. तालिबान और अमेरिका (US Taliban Relations) के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं. अमेरिकी फौज की वापसी (US Troops Withdrawal from Afghanistan) के बाद से अफगानिस्तान में हालात (Situation in Afghanistan) दिन-प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं. तालिबान लगातार अमेरिका से अफगान सरकार के जब्त किए गए पैसों को जारी करने की अपील कर रहा है. इस बीच अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden)तालिबान से खासे नाराज हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि तालिबान पिछले दो साल से अमेरिकी नौसेना के दिग्गज मार्क फ्रेरिच को बंधक बनाए हुए है.

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि दो साल पहले अमेरिकी नौसेना के दिग्गज मार्क फ्रेरिच को अफगानिस्तान में बंधक बना लिया गया था. एक सिविल इंजीनियर जिसने अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते हुए एक दशक बिताया. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. फिर भी 2 साल से तालिबान ने उन्हें बंदी बना रखा है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिकियों या किसी भी निर्दोष नागरिक की सुरक्षा को धमकाना अस्वीकार्य है और बंधक बनाना क्रूरता और कायरता का कार्य है.

Two years ago tomorrow, U.S. Navy veteran Mark Frerichs was taken hostage in Afghanistan. A civil engineer who spent a decade helping people of Afghanistan. He has done nothing wrong. Yet, for 2 yrs Taliban has held him captive: US President Joe Biden on Mark Frerichs

