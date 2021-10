TIME के कवर पर जुकरबर्ग, मैगजीन ने लोगों से पूछा- क्या डिलीट कर दें फेसबुक?

न्यूयॉर्क. दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन (TIME magazine) ने फेसबुक (Facebook) के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) को अपने नए संस्करण में कवर पेज बनाया है. इस कवर स्टोरी में टाइम ने दावा किया है कि फेसबुक बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है. उसका ध्यान सुरक्षा की बजाय मुनाफा कमाने में है. मैगजीन के कवर फोटो में फोन में ऐप के डिलीट करने का आइकन (phone app deletion icon) दिखाया गया है और पाठकों से इसे डिलीट करने या ऐप में रखने को लेकर सवाल पूछा है.

How Facebook forced a reckoning by shutting down the team that put people ahead of profits https://t.co/xm1uu7SCfl — TIME (@TIME) October 8, 2021

फेसबुक की पूर्व कर्मचारी और व्हिसलब्लोअर फ्रांसेस हौगेन लगातार फेसबुक के बारे में बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं. उन्होंने इस हफ्ते अमेरिकी सांसदों के सामने बताया कि कैसे कंपनी लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखकर मुनाफा कूट रही है. उन्होंने कहा कि फेसबुक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोग हिंसा फैलाने की प्लािनंग बनाने में कर रहे हैं. इसे रोकने के लिए भी कंपनी ने बेहद कम कदम उठाए हैं.

पत्रिका की वेबसाइट पर प्रकाशित टाइम कवर लेख का शीर्षक है “हाउ फेसबुक फोर्स्ड ए रेकनिंग बाय शटिंग डाउन द टीम दैट पुट पीपल अहेड ऑफ प्रॉफिट”. (“How Facebook Forced a Reckoning by Shutting Down the Team That Put People Ahead of Profits”.)

इस आर्टिकल में फेसबुक की सिविक इंटीग्रिटी टीम के बारे में विस्तार से बात करता है. इसमें कहा गया है कि कैसे सोशल मीडिया कंपनी के फैसलों ने महत्वपूर्ण टीम के कई सदस्यों को तितर-बितर कर दिया. कंपनी में ऐसे लोग गलत सूचना और नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं. फेसबुक ने दिसंबर 2020 में टीम को भंग कर दिया, जिसके कारण अंततः फ्रांसेस हौगेन फेसबुक के अंदर की गतिविधियों को सार्वजनिक कर दिया.

आर्टिकल के लेखक बिली पेरिगो कहते हैं, “फेसबुक की भविष्य की दिशा जो भी हो, यह स्पष्ट है कि असंतोष आंतरिक रूप से पनप रहा है. हौगेन के लीक दस्तावेज और गवाही ने पहले से ही रेगुलेशन को सख्त करने और क्वालिटी सुधारने का काम किया है.”

इस हफ्ते की शुरुआत में, मार्क जुकरबर्ग ने व्हिसलब्लोअर के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. जुकरबर्ग ने फेसबुक कर्मचारियों को लिखे एक नोट में लिखा, “यह तर्क कि हम जानबूझकर ऐसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमें मुनाफा होता है और लोग नाराज हाेते हैं, बेहद ही अतार्किक है.” मैं किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को नहीं जानता, जो ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, जो लोगों को नाराज या उदास करते हैं.