World News: टाइम ने जारी की लिस्ट, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बने ‘पर्सन ऑफ द ईयर’

न्यूयॉर्क. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बुधवार को 2022 के लिए टाइम का ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ घोषित किया गया है. टुडे शो ने कहा, ‘‘यूक्रेन तथा विदेश में कई लोग जेलेंस्की को नायक कहते हैं. उन्होंने देश पर रूस के बिना उकसावे वाले हमले के दौरान खुद को लोकतंत्र और दृढ़ता के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है.’’

टुडे शो ने ट्वीट किया, ‘‘वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना 2022 के लिए टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर हैं.’’ प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने कहा, ‘‘महज छह महीने पहले जेलेंस्की से कहीं अधिक अनुभवी नेता अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबानी सेना के आने के बाद राजधानी छोड़कर भाग गए थे.

