बोस्टन (अमेरिका). अटलांटिक महासागर के एक सुदूर क्षेत्र में टाइटैनिक के मलबे के पास लगभग चार दिनों से लापता 22 फुट लंबे ‘टाइटन’ पनडुब्बी (सबमर्सिबल) पर सवार यात्रियों के अनुभव की तुलना गहरे समुद्र की डरावनी फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों या सबसे बुरे सपनों से की जा सकती है. कार्बन-फाइबर से बना टाइटन दरअसल ‘ओशनगेट एक्सपेडिशंस’ के एक अभियान का हिस्सा है.

तीन दिनों से अधिक समय तक भोजन या पानी न मिलने के बाद यात्रियों के पास अब ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी है. टाइटैनिक के मलबे के पास जाने और वहां से लौटने का जो अभियान केवल 8 घंटे तक चलने वाला था, वह अब 80 घंटे से अधिक का हो गया है. बचावकर्मियों के द्वारा समय के विपरीत काम करने, पानी के भीतर की चुनौतियों, खराब मौसम और महासागर के बड़े क्षेत्र की वजह से ‘टाइटन’ के मिलने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, सबसे अच्छा समुद्र की सतह पर तैरते टाइटन की खोज करना है. जहाज में ऐसे सुरक्षा तंत्र लगाए गए हैं जो आपात स्थिति में इसे सतह पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, भले ही इसमें सवार लोग बेहोश ही क्यों ना हो जाएं. टाइटन नामक इस लापता ‘सबमर्सिबल’ में पांच लोग सवार हैं. ये लोग एक सदी से भी अधिक समय पहले डूबे जहाज ‘टाइटैनिक’ के मलबे का दस्तावेजीकरण करने के अभियान पर निकले थे.

जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, दुनिया पांच यात्रियों के सुरक्षित लौटने के लिए प्रार्थना कर रही है… तो चलिए आपको बताते हैं कि खोई हुई पनडुब्बी के अंदर से कैसी है…

The sound from TITAN #OceanGate The five people stuck inside the Titanic submarine

Paul-Henry Nargeolet, 73

Stockton Rush, 61

Hamish Harding, 58

Shahzada Dawood, 48

Sulaiman Dawood, 19#TitanicRescue #titanicsubmarine #OceanGate #OceanGateExpeditions #submarinemissing pic.twitter.com/JftL3c6GU1

