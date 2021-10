ट्विटर अकाउंट बंद होने से छटपटा रहे ट्रंप, फेडरल जज से बोले- कंपनी पर दबाव डालें

वॉशिंगटन. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) ने फ्लोरिडा के फेडरल जज (federal judge in Florida) से कहा है कि वह ट्विटर (Twitter) से उनके अकाउंट को दोबार शुरू करने के लिए दबाव बनाएं. ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में फेसबुक (Facebook) और अल्फाबेट की गूगल (Google) और चीफ एग्जिक्यूटिव्स पर मुकादमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कंपनीज गैरकानूनी तरीके से रूढ़िवादी सोच को चुप कराती हैं.

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर के खिलाफ प्राथमिक आदेश के लिए ट्रंप का केस मियामी में शुक्रवार देर रात दायर किया गया. इसमें दावा किया गया कि सोशल मीडिया कंपनी ने कांग्रेस में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के दबाव में जनवरी में उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था.

ट्विटर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. ट्रंप के प्रतिनिधियों ने भी फिलहाल कुछ नहीं कहा है. ट्रंप के ट्विटर पर 88 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे. राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की कांग्रेस द्वारा पुष्टि होने से रोकने के लिए उनके समर्थकों की भीड़ द्वारा कैपिटल हिल पर घातक हमला करने के दो दिन बाद कंपनी ने 8 जनवरी को उनका अकाउंट स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था.

ट्रंप ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत और बार-बार यह दावा करने के लिए किया. उन्होंने चुनाव में धांधली का गंभीर आरोप लगाया. ट्रंप के वकीलों ने अपने मुकदमे में कहा कि ट्विटर इस देश में राजनीतिक विमर्श पर एक हद तक शक्ति और नियंत्रण का प्रयोग करता है. यह ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व और लोकतांत्रिक बहस को शुरू करने के लिए बेहद खतरनाक है.