वॉशिंगटन: पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) गोपनीय दस्तावेजों की जमाखोरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं. बीते मंगलवार को फ्लोरिडा के मियामी में ट्रंप अदालत में पेश हुए. ट्रंप अदालत में पेश होने के बाद लिटिल हवाना में क्यूबा के एक रेस्तरां में रुके. ट्रंप की मौजूदगी से ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद भीड़ काफी खुश है. ट्रंप ने खुशी से सभी के लिए भोजन की बात की. लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने किसी का भी बिल नहीं भरा.

सोशल मीडिया पर ट्रंप और उनके समर्थकों को ट्रोल किया जा रहा है. ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं कि ट्रंप के समर्थकों को खाली हाथ जाना पड़ा. उन्होंने खाना खिलाया लेकिन बिल दिए बिना ही चले गए. लोगों ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा, ‘यह बिल्कुल वैसा है जब उन्होंने अपनी किसी रैली में लोगों को ठंड में बाहर छोड़ दिया था और लोगों को घर ले जाने के लिए कोई बस तक नहीं की थी.’

Trump supporters left empty-handed after he promised ‘food for everyone’ at Miami’s Versailles: report https://t.co/TxZ0I949ZA

Kind of like when he left people out in the cold at one of rally’s. He had no buses to take people home he bussed in.

— James Tate (@JamesTate121) June 15, 2023