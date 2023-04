अमेरिकी यूनिवर्सिटी में घुसा बंदूकधारी, दागने लगा अंधाधुंध गोलियां, छात्रों में मची अफरा-तफरी

नॉर्मन: अमेरिका के नॉर्मन में स्थित ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय गोलियों की आवाज से गूंज उठा. विश्वविद्यालय ने एक ट्वीट में इस बारे में जानकारी दी और कहा कि ‘वॉन वीलेट ओवल’ में एक सक्रिय शूटर घुस गया है, जिसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है. यूनिवर्सिटी ने ट्वीट के जरिए प्रशासन से कार्रवाई की अपील की. छात्रों को साउथ ओवल एरिया में जाने से बचने की सलाह दी गई है. यूनिवर्सिटी ने छात्रों को अज्ञात हथियारबंद शख्स से बचने की सलाह देते हुए अपील की कि ‘भागो, छिप जाओ या मुकाबला करो’. ओयू-नॉर्मन इमरजेंसी सर्विस कैंपस में चली गोलियों की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचा. काफी देर तलाश अभियान चलाने के बाद बताया गया कि कैंपस को अब कोई खतरा नहीं है.

विश्वविद्यालय अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए ट्विटर के माध्यम से शूटर के मूवमेंट और जांच के बारे में लगातार अपडेट कर रहा है. कैंपस के रेजिडेंट्स का कहना है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी. एक निवासी ने बीएनओन्यूज को बताया कि परिसर से गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं. ओयूपीडी के पुलिस अधिकारी शूटर की तलाश जारी रखे हुए हैं. ओक्लाहोमा पुलिस विभाग के विश्वविद्यालय ने कहा कि वह नॉर्मन परिसर में संभावित गोलीबारी की जांच कर रहा है. अधिकारियों ने छात्रों से कहा है कि वे ओवल एरिया से बचें और जगह-जगह शरण लें.

OU-Norman Emergency: There is an active shooter at the Van Vleet Oval. Take immediate action now. Run. Hide. Fight!

— Univ. of Oklahoma (@UofOklahoma) April 8, 2023