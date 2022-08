अमेरिकी सेना ने ईरान की सेना से जुड़े ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, जानें क्या था कारण

डमस्कस. अमेरिका ने मंगलवार को सीरिया में स्थित ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े समूहों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक (US Air Strike) की है. न्यूज़ एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक यह हमला राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर किया गया था जिसमें ईरान की सेना से जुड़ी इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है.

हालांकि, अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है. विस्फोटक रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नौ बंकरों को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया था. इन बंकरों को गोला बारूद डिपो और रसद आपूर्ति सुविधाओं के रूप में उपयोग में लिया जा रहा था. इस हमले में ईरान का काफी गोला बारूद बर्बाद होने की सूचना है.

#UPDATE US forces have launched airstrikes in eastern Syria targeting facilities used by Iranian-backed militias, US military says.

“Precision airstrikes” in Deir Ezzor “targeted infrastructure facilities used by groups affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps” pic.twitter.com/DXa2pWdA0Y

— AFP News Agency (@AFP) August 24, 2022