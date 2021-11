अमेरिका में बच्चों को तेजी से शिकार बना रहा कोरोना, 7 दिन में 1.41 लाख संक्रमित

वॉशिंगटन. यूरोप में कोरोना महामारी (Covid Pandemic in the World) एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है. कोरोना से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका (Coronavirus Cases in America) में अब बच्चे इस वायरस का शिकार बन रहे हैं. अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (एएपी) की रिपोर्ट के अनुसार बीते सप्ताह 11 से 18 नवंबर के बीच 1 लाख 41 हजार 905 बच्चों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों में संक्रमण (Covid Infection) की गति में बीते दो सप्ताह की तुलना में 32 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई. आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में बीते सप्ताह मिले संक्रमण के एक तिहाई मामले बच्चों से जुड़े हुए हैं. अमेरिका में बच्चों की आबादी 22 फीसदी है. कोरोना महामारी की चपेट में 3 फीसदी से कम बच्चे आए हैं, इसके अनुसार 68 लाख से अधिक बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं.

बच्चों में मौत का जोखिम कम

न्यूज एजेंसी एएपी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों में मौत की दर बेहद कम है. कोरोना से छह अमेरिकी राज्यों में एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है. बच्चों में संक्रमण के सामान्य लक्षण दिख रहे हैं. हल्के बीमार हो रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को समय-समय पर इंफ्लूएंजा, मेनिनजाइटिस, चिकनपॉक्स और हेपेटाइटिस का टीका लग रहा है, जो उनके इम्युन को मजबूत बनाता है.

कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही ये गोली, 90% कम हुआ जान जाने का खतरा

अक्टूबर में 172 बच्चों की मौत

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार अक्टूबर में 5 से 11 वर्ष के 8300 बच्चे संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। इसमें से 172 ने दम तोड़ दिया. सीडीसी ने कहा है कि महामारी की तेज गति के बीच 2300 स्कूलों को बंद किया गया, जिससे 12 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई. अब स्कूल खुलने के साथ ही संक्रमण बेकाबू होने लगा है, जो आने वाले समय के लिए चेतावनी है.

कोरोना का फिर से एपिसेंटर बन रहा यूरोप, ऑस्ट्रिया में 20 दिनों का लॉकडाउन

हर उम्र के बच्चों में बढ़ रहा संक्रमण

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्सियश डिजीज के निदेशक डॉ. एंथनी फौसी माना कि हाल के दिनों में संक्रमण की दर हर उम्र के बच्चों में बढ़ रही है, जो चिंताजनक स्थिति है. डॉ. एंथनी फौसी का कहना है कि हमारे आसपास कई तरह के वायरस घूम रहे हैं. बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, वरना हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं.

