US Vs China: जिंपिंग ने लिया एक्शन तो टेंशन में आए बाइडन, चीन की इस हरकत पर अमेरिका चिंतित

चीन द्वारा माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद US ने चिंता व्यक्त की है. चीन ने कहा US चिप फर्म साइबर सुरक्षा मूल्यांकन में विफल रही इसलिए बैन. US ने प्रतिबंध को असंगत कार्रवाई करार दिया है.