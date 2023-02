अब कनाडा के आसमान में उड़ती दिखी संदिग्ध वस्तु, अमेरिकी F-22 फाइटर जेट ने मार गिराया

टोरंटो: अमेरिका के बाद अब कनाडा (Canada) के आसमान में शनिवार को संदिग्ध वस्तु देखी गई, जिसे अमेरिकी फाइटर जेट (American Fighter Jet) ने मार गिराया. इससे एक दिन पहले ही अमेरिका के अलास्का में संदिग्ध वस्तु देखी गई थी. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) के आदेश के बाद रहस्य्मयी वस्तु को अमेरिकी फाइटर जेट F-22 ने शूट-डाउन कर दिया. ट्रुडो ने ट्वीट कर उत्तरी अमेरिका पर नजर रखने के लिए NORD को धन्यवाद दिया.

समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, संदिग्ध वस्तु कनाडा के युकोन के ऊपर उड़ रहा था. इसकी निगरानी करने के लिए दो F-22 लड़ाकू विमान लगाए गए थे, जिसमें से एक ने Aim9X मिसाइल दागी जिससे वह नीचे गिर गया. कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने दोनों देशों की संयुक्त कार्यवाई को सराहा और कहा दोनों ने फिर से पुष्टि की कि हम हमेशा एक साथ अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट पर लिखा, “मैंने कनाडा के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाली एक अज्ञात वस्तु को हटाने का आदेश दिया था. @NORADCommand ने युकोन के ऊपर उड़ रही वस्तु को मार गिराया. गोलीबारी के लिए कनाडा और अमेरिका के विमानों को उतारा गया, जिसमें अमेरिकी एफ-22 ने वस्तु पर सफलतापूर्वक गोलीबारी की. एक अन्य ट्वीट में ट्रुडो ने लिखा, “मैंने आज दोपहर राष्ट्रपति बाइडेन से बात की. कनाडाई सेना अब वस्तु के मलबे को पुनर्प्राप्त और विश्लेषण करेगी. उत्तरी अमेरिका पर नजर रखने के लिए NORAD को धन्यवाद.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

