अमेरिकी रियल एस्टेट टाइकून को बेस्ट फ्रेंड की हत्या के जुर्म में उम्रकैद, सामने आई शॉकिंग स्टोरी

लॉस एंजिलिस. अमेरिका (US) में रियल एस्टेट टाइकून रॉबर्ट डर्स्ट (Real estate Businessman Robert Durst) को अपनी ही बेस्ट फ्रेंड सूजन बर्मन (Susan Berman) की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन्हें पैरोल भी नहीं मिलेगी.

78 वर्षीय बिजनेसमैन ने बेवर्ली हिल वाले घर में दोस्त की हत्या साल में 2000 में की थी. वह उसे बीवी के गायब हो जाने के बाद पुलिस से बात करने से रोक रहा था. हालांकि डर्स्‍ट ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है. रॉबर्ट डर्स्ट पर HBO की डॉक्युमेंट्री “The Jinx” भी बन चुकी है. हालांकि उसने हमेशा इस हत्या से इनकार किया.

क्यों की हत्या?

सरकारी वकील ने कहा कि उसने 2000 में क्राइम राइटर बर्मन का कत्ल किया था. क्योंकि न्यूयॉर्क पुलिस रॉबर्ट की पत्नी के गायब होने के बारे में सूजन से सवाल करना चाहती थी. उसकी पत्नी दो दशक से गायब थी. रॉबर्ट उसे पुलिस से बात नहीं करने देना चाहता था.

उसके बाद उसने दोस्त को गोली मार दी. दरअसल, पुलिस को शक था कि पत्नी के गायब होने के पीछे रॉबर्ट का हाथ है. सूजन की हत्या पर रॉबर्ट ने हमेशा इनकार किया, लेकिन उसने इस बात को माना कि पुलिस को उसने की एक अज्ञात खत भेजा था और बताया कि बेवर्ली हिल के उसके घर में सूजन की लाश है.

रॉबर्ट न्यूयॉर्क के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शामिल है और उसे पत्नी के केस में कभी आरोपित नहीं किया गया. लेकिन मार्च 2015 में न्यू ओरलिएंस के एक होटल रूम से गिरफ्तार किया गया, ठीक कुछ देर बाद ही उसकी डॉक्युमेंट्री का The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst का आखिरी एपिसोड प्रसारित होने वाला था.

