VIDEO: अमेरिकी विमान को वॉलमार्ट स्टोर से टकराने की धमकी देनेवाला पायलट लैंडिंग के बाद हिरासत में

टुपेलो. मिसिसिपी के टुपेलो के ऊपर चक्कर लगा रहे एक छोटे विमान को वॉलमार्ट स्टोर से टकराने की धमकी देने वाले पायलट को विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद हिरासत में ले लिया गया है. गवर्नर टेट रीव ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा, ‘स्थिति को सुलझा लिया गया है और कोई भी घायल नहीं हुआ है.’

गवर्नर टेट रीव ने कहा कि एक पायलट, अमेरिका में उत्तर-पूर्व मिसिसिपी के एक शहर टुपेलो पर घंटों तक एक चोरी के हवाई जहाज का चक्कर लगाता रहा और उसने वॉलमार्ट स्टोर को ‘जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त’ करने की धमकी दी. रीव ने बताया कि विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के बाद पायलट को हिरासत में ले लिया गया है.

VIDEO: Pilot Threatens To Crash Plane Into Shopping Outlet In US

The pilot of a small plane in Tupelo, Mississippi, United States of America, has threatened to crash his plane into a popular shopping outlet, Walmart.

According to police, the plane started circling over pic.twitter.com/eefBOLV0g4

— Punch Newspapers (@MobilePunch) September 3, 2022