तालिबान के खिलाफ मदद करने वालों को अमेरिका में देंगे शरण- जो बाइडन

वॉशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban)के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सेना (US Force) की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को शरण देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जिन्होंने अफगानिस्तान के जंग के दौरान अमेरिकी सेना की मदद की है. बाइडन ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका की मदद करने वाले अफगान नागरिकों की मदद करेंगे. जांच के बाद अफगान नागरिकों को अमेरिका में पनाह देंगे और उनके नए घर अमेरिका में स्वागत करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्वीट किया ,”एक बार स्क्रीनिंग और क्लियर हो जाने के बाद, हम उन अफ़गानों का संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके नए घर में स्वागत करेंगे, जिन्होंने युद्ध के प्रयास में हमारी मदद की. क्योंकि हम यही हैं, अमेरिका यही है.”

Once screened and cleared, we will welcome Afghans who helped us in the war effort to their new home in the United States of America.

Because that’s who we are. That’s what America is.

