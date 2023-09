वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए रवाना हो गए हैं. बाइडेन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होने वाले 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एयर फोर्स 1 जेट से एंड्रयू एयर बेस से रवाना हुए. शुक्रवार से शुरू होकर बाइडेन का तीन दिनों का व्यस्त कार्यक्रम है. अमेरिका से रवाना होने के बाद वह शुक्रवार को थोड़े समय के लिए जर्मनी के रामस्टीन पहुंचेंगे और कम वक्त तक रुकने के बाद उसी दिन नई दिल्ली पहुंचेंगे.

व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं. शनिवार को बाइडेन पीएम मोदी के साथ आधिकारिक आगमन और स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले सत्र- ‘वन अर्थ’ में हिस्सा लेंगे. बाद में दिन में उनका जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र- जी-20 का ‘एक परिवार’ में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है. बाइडेन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में भी भाग लेंगे. उनका दिन जी-20 नेताओं के साथ डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खत्म होगा.

#WATCH | Washington DC: US President Joe Biden departs for India to attend the G20 Summit, scheduled to be held in Delhi from September 9 to 10.

