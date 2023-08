वॉशिंगटन: अमेरिका में गोलीबारी की आम बात है. सड़कों पर कहीं भी बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. मगर अमेरिका में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खबर आई कि सीनेट ऑफिस में शूटर्स हैं. खबर थी कि यूएस कैपिटल में एक बंदूकधारी की मौजूदगी है, जिसको लेकर बुधवार को कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और पूरे सीनेट कार्यालय भवनों की तलाशी शुरू की गई है. यूएस कैपिटल पुलिस ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि एक ‘संभावित बंदूकधारी’ की मौजूदगी के संबंध में हमें ‘911 कॉल’ पर सूचना मिली है.

कैपिटल पुलिस ने तड़के तीन बजे कहा कि हथियारों या गोलीबारी की कोई पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा को बढ़ाते हुए सीनेट कार्यालय भवन के अंदर से हॉलवे खाली करा दिए और लोगों को इमारत से बाहर जाने को कहा. इमारत में काम करने वाले कर्मचारियों और पत्रकारों को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें उन्हें एक बंद कमरे में शरण लेने, शांत रहने और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखने का निर्देश दिया गया.

कैपिटल पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि ‘हमारे अधिकारी संबंधित 911 कॉल के जवाब में सीनेट कार्यालय भवनों और उसके आसपास खोजबीन कर रहे हैं. कृपया उस क्षेत्र से दूर रहें क्योंकि हम अभी भी जांच कर रहे हैं. हम यहां की जनता से संवाद करते रहेंगे.’ पुलिस ने यह भी कहा ‘यदि आप क्षेत्र में हैं, तो हमारे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.’ हालांकि, शूटर्स के मौजूदगी की खबर एक अफवाह निकली है.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m

समाचार एजेंसी ANI ने एक अपडेट ट्वीट करते हुए बताया कि ‘पुलिस को यूएस कैपिटील काम्प्लेक्स में कोई भी एक्टिव शूटर नहीं मिला है. किसी को कोई चोट नहीं आई है. यह जानकारी वॉशिंगटन मेट्रोपोलिटन डिपार्टमेंट के अधिकारी ह्यूग कैरव ने दी है.

#UPDATE | Police found no shooter and no one injured after reports of a possible active shooter in the US Capitol complex, said Washington Metropolitan Police Department spokesman Hugh Carew: Reuters

“A call came in for an active shooter. It appears to be a bad call. No injuries… https://t.co/LTdtOpDG2R

— ANI (@ANI) August 2, 2023