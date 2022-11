अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ समलैंगिक विवाह विधेयक, बाइडेन बोले- प्यार-प्यार होता है

वॉशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को समलैंगिक और अंतरजातीय विवाहों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया. संयुक्त राज्य अमेरिका में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2015 से समलैंगिक विवाह संघों की गारंटी दी गई है, समलैंगिक विवाह को जून से ही खतरे में माना जाता रहा है, जब रूढ़िवादी बहुल सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के अधिकार को रद्द कर दिया था. अमेरिकी सांसदों को यह डर सता रहा है कि रूढ़िवादी जज समलैंगिक विवाह की मान्यता को भी रद्द कर सकती है.

रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को 61 वोट इसके पक्ष में मिले, वहीं 36 वोट इसके विरोध में पड़े. उपस्थित प्रत्येक डेमोक्रेट ने इसके लिए मतदान किया, उनके साथ मतदान करने के लिए कम से कम 10 रिपब्लिकन की आवश्यकता थी लेकिन उन्हें 12 का समर्थन आसानी से मिल गया.

ऐतिहासिक विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा, हमारा देश एक मौलिक सत्य की पुष्टि करने के कगार पर है: प्रेम केवल प्रेम है. अमेरिकियों को उस व्यक्ति से शादी करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वे प्यार करते हैं.” बता दें कि इस बिल को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्ताक्षर करवाने के लिए उनके डेस्क पर भेजा जाएगा, लेकिन उसके लिए सदन को मंजूरी देने की आवश्यकता होगी.

Today’s bipartisan Senate passage of the Respect for Marriage Act proves our nation is on the brink of reaffirming a fundamental truth: love is love.

I look forward to the House passing this legislation and sending it to my desk, where I will proudly sign it into law.

— President Biden (@POTUS) November 30, 2022