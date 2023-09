Chandrayaan-3 Latest Photos: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (US Space Agency NASA) के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (Lunar Reconnaissance Orbiter- LRO) ने हाल ही में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के लैंडर की तस्वीर खींची है. उन्होंने ये तस्वीर अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्वीटर) पर शेयर की है. यह तस्वीर चांद पर ऐतिहासिक लैंडिंग के ठीक चार दिन बाद 27 अगस्त को एलआरओ (LRO) द्वारा ली गई थी. भारत का ऐतिहासिक तीसरा चंद्रयान मिशन 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंड हुआ था. ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है.

अंतरिक्ष एजेंसी ने (NASA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X-पूर्व में ट्वीटर) पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘एलआरओ (LRO) अंतरिक्ष यान ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 लैंडर की तस्वीर ली है. इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-ISRO) का चंद्रयान-3, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर दूर सफल लैंड किया था.’ नासा के ऑर्बिटर से लगे कैमरे ने चार दिन बाद विक्रम लैंडर का एक तिरछा फोटो 42-डिग्री स्लू कोण (42-degree slew angle) पर लिया था, जिसे उसने नीचे (चांद की जमीन को) छुआ था.

The ISRO (Indian Space Research Organization) Chandrayaan-3 touched down on Aug. 23, 2023, about 600 kilometers from the Moon’s South Pole.

. @NASA ‘s LRO spacecraft recently imaged the Chandrayaan-3 lander on the Moon’s surface.



नासा ने आगे लिखा था, ‘वाहन के चारों ओर चमकीला प्रभामंडल रॉकेट प्लम (Rocket Plume Interacting) के महीन दानें वाले रेगोलिथ (मिट्टी) (Fine-Grained Regolith Soil) के साथ संपर्क के कारण उत्पन्न हुआ था.

23 अगस्त को, भारत का चंद्रयान -3 लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था, यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया. अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया है.

इसरो द्वारा शेयर की गई, चांद की सतह की मल्टी चैनल से लीं गई तस्वीरें-

Chandrayaan-3 Mission:

Anaglyph is a simple visualization of the object or terrain in three dimensions from stereo or multi-view images.

The Anaglyph presented here is created using NavCam Stereo Images, which consist of both a left and right image captured onboard the Pragyan… pic.twitter.com/T8ksnvrovA

