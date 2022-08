Russia-Ukraine War: यूक्रेन को फिर अमेरिकी मदद, देगा 550 मिलियन डॉलर के नए हथियार

वाशिंगटन. अमेरिका ने सोमवार को रूस से युद्ध के लिए यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया है. यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका, यूक्रेन को शुरू से ही सैन्य सहायता दे रहा है. अब अमेरिका उसे रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी गन (Artillery Gun) के लिए गोला-बारूद देगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी (John Kirby) ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि नए 550 मिलियन डॉलर के पैकेज में उच्च गतिशीलता वाले उन्नत रॉकेट सिस्टम के लिए अधिक गोला-बारूद शामिल होगा, जिसे HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System ) के रूप में जाना जाता है. पिछली हथियार सहायता में वाशिंगटन से कीव को काउंटर-आर्टिलरी रडार, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, सोवियत निर्मित हेलीकॉप्टर, गोले और बख्तरबंद वाहन (Armored Vehicle) दिए गए थे.

The Biden Administration is working on an additional 550 million dollars security assistance package for Ukraine, to be authorised today: John Kirby, US National Security Council Coordinator for Strategic Communications pic.twitter.com/BP8uUqi4wS

