VIDEO: अमेरिका में बर्फीले तूफान से गई 48 लोगों की जान, घरों पर जमी बर्फ देखकर आपको भी होगी ठिठुरन

न्यूयॉर्क. अमेरिका में आए घातक तूफान के चलते लाखों लोग कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं और देश के कई हिस्सों में भीषण सर्दी जारी है. पश्चिमी न्यूयॉर्क में लोगों को भारी हिमपात का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति के चलते उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं तथा सड़कें भी अवरुद्ध हो रही हैं. इस बर्फबारी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको भी ठिठुरन होने लगेगी.

पश्चिमी न्यूयॉर्क में तूफान संबंधी घटनाओं में 27 लोगों की मौत के बाद अमेरिका में तूफान के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 48 तक पहुंच गई है. मृतकों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका है. हजारों घरों और व्यवसायों की बिजली गुल है. अधिकांश घर और कार पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं.

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने 25 दिसंबर को एक ट्वीट के हवाले से कहा, ‘बर्फ अभी भी गिर रही है और ठंडी हवा का तापमान शून्य से नीचे है, भारी बर्फ की वजह से लोगों के घर पिंजड़े की तरह नजर आ रहे हैं. कृपया घर पर रहें, गर्म रहें और सुरक्षित रहें, न्यूयॉर्क.

With snow still falling and windchill temperatures below zero, Hoaks looks like a scene out of Frozen.

Please stay home, stay warm, and stay safe, New York. https://t.co/VYkG35G09P

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 24, 2022