VIDEO: बाइडेन ने आखिर प्रेस कांफ्रेंस को बीच में क्यों छोड़ा? सिलिकॉन वैली बैंक से जुड़े सवाल पर क्यों बिदके? कहीं ...

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) पहले भी प्रेस कांफ्रेंस को बीच में ही छोड़ देने के लिए मशहूर रहे हैं. सोमवार को भी सिलिकॉन वैली बैंक (Silicon valley bank collapse) के फेल होने के बारे में एक सवाल पूछे जाने के बाद उनको प्रेस ब्रीफिंग से बाहर निकलते हुए देखा गया. इसका एक वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने बाइडेन की जमकर आलोचना की है. जब राष्ट्रपति बाइडेन ने एक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखने और अमेरिका के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की रक्षा करने पर अपनी टिप्पणी खत्म की, तो एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा.

रिपोर्टर ने बाइडेन से कहा कि ‘राष्ट्रपति, आप इस बारे में अभी क्या जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? और क्या आप अमेरिकियों को भरोसा दिला सकते हैं कि आगे चलकर इसका असर देश के दूसरे बैंको पर नहीं होगा.’ उस रिपोर्टर के सवाल का कोई जवाब दिए राष्ट्रपति बाइडेन वहां से जाने लगे. एक अन्य पत्रकार ने पूछा कि ‘मिस्टर प्रेसीडेंट, क्या और दूसरे बैंक भी फेल होंगे?’ लेकिन बाइडेन इन सवालों पर कोई ध्यान दिए बगैर कमरे से बाहर चले गए. व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर बाइडेन के प्रेस कांफ्रेस से वॉकआउट का वीडियो वायरल हो गया है.

“Can you assure Americans that there won’t be a ripple effect? Do you expect other banks to fail?”

BIDEN: *shuts door* pic.twitter.com/CNuUhPbJAi

