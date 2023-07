वॉशिंगटन: सूर्य से एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में रेडियो ब्लैकआउट हो गया है. यह विस्फोट रविवार को सूर्य से निकलकर लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंतरिक ग्रहों की ओर बढ़ता हुआ चला गया. यह विस्फोट एक सनस्पॉट से हुआ, जो पृथ्वी की चौड़ाई से लगभग सात गुना बड़ा था, और इसे नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी द्वारा देखा गया, जो लगातार सूर्य पर नज़र रखता है.

सनस्पॉट में होने वाला शक्तिशाली विस्फोट रेडियो संचार, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं और अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. नासा ने एक ब्लॉग अपडेट में कहा, ‘इस फ्लेयर को X1.0 फ्लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है. एक्स-क्लास सबसे तीव्र फ्लेयर को दर्शाता है.’

X FLARE IN PROGRESS!!! Sunspot region AR3354 near the NW limb just produced an X1.07 Flare (between the 10th and 14th biggest flare so far, this solar cycle). That is the 18th X flare during SC25 (compares to just 14 from SC24). pic.twitter.com/5rdGvCHDWg

— Keith Strong (@drkstrong) July 3, 2023