5 महीने का मिशन पूरा कर धरती पर लौटे नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स, फ्लोरिडा में उतरा यान- देखें VIDEO

केप केनवरल: नासा के स्पेसएक्स मिशन के साथ चार अंतरिक्ष यात्री शनिवार देर रात को धरती पर लौट आए हैं. उनका कैप्सूल टेम्पा के समीप फ्लोरिडा तट पर मेक्सिको की खाड़ी में उतरा. अमेरिका, रूस और जापान के चालक दल के सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में करीब पांच महीने बिताए. यह मिशन गत अक्टूबर में रवाना हुआ था. नासा की निकोल मैन की अगुवाई में अंतरिक्ष यात्री शनिवार सुबह अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुए थे. निकोल अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली अमेरिका की पहली मूल निवासी महिला हैं.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, निकोल ने कहा कि वह अपने चेहरे पर पृथ्वी की हवाओं और ताजे घास की सुगन्ध को महसूस कर रही हैं. वे अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए बेताब हैं. जापानी अंतरिक्ष यात्री कोइची वकाता ने सुशी खाने की इच्छा जताई जबकि रूसी अंतरिक्ष यात्री एना किकिना ने असली कप में चाय पीने की इच्छा जताई. नासा के वैज्ञानिक जोश कसाडा अपने परिवार के लिए एक पेट डॉग लाना चाहते हैं. अब अंतरिक्ष केंद्र में अमेरिका के तीन, रूस के तीन और संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतरिक्ष यात्री है.

