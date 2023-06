वॉशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की अपनी चार दिवसीय राजकीय यात्रा का समापन वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करके किया. इस कार्यक्रम के अंत में अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया. राष्ट्रगान समाप्त होने के बाद 38 वर्षीय मिलबेन पीएम मोदी की ओर बढ़ीं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. अब इसका एक वीडियो सामने आया है, जोकि वायरल हो गया है.

पुरस्कार विजेता अंतरराष्ट्रीय गायिका मैरी मिलबेन ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मैं यहां आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं. प्रधानमंत्री मोदी एक अद्भुत और दयालु व्यक्ति हैं. इस सप्ताह उनकी राजकीय यात्रा का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात थी. मुझे रोनाल्ड रीगन सेंटर में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों को राष्ट्रगान गाते हुए सुनना अच्छा लगा. आप उन सभी की आवाज में जुनून सुन सकते हैं, आज रात यहां होना मेरे लिए सच्चा सम्मान रहा.’

American singer Mary Milliben, after singing India's national anthem, touches Prime Minister Modi's feet… Earlier Prime Minister of PNG, in a moving gesture, had bowed down in reverence. The world respects PM Modi's powerful spiritual aura and rootedness in Indian values and…

#WATCH | Award-winning international singer Mary Millben says, "I am so honoured to be here. The PM is such a wonderful and kind man. It was an honour to be a part of his State visit this week. I loved hearing the crowd sing the National Anthem. You could hear the passion in all…

