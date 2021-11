Viral Video: पिता की मौत पर वीजा लेने गई थी महिला, लेकिन भड़क गया भारतीय अफसर

न्‍यूयॉर्क. सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि एक महिला अपने सहयोगी के साथ अमेरिका (United States) के न्‍यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) में वीजा लेने के लिए जाती है. लेकिन वहां मौजूद अफसर उसका आवेदन पत्र उसे वापस कर देता और नाराज होकर उसे बुरा भला कहता है. महिला ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद भारतीय दूतावास ने आरोपी अफसर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.

इस वीडियो को ट्विटर पर राकेश कृष्‍णन सिम्‍हा नाम के यूजर ने शेयर किया है. इसके साथ उन्‍होंने जानकारी दी है कि एक महिला के पिता की मौत हो गई थी. इसके बाद वह घर जाने के लिए अमेरिका के न्‍यूयॉर्क में स्थित भारतीय दूतावास में वीजा का आवेदन करने गई थी. लेकिन वहां मौजूद भारतीय अफसर किसी बात पर नाराज हो गया और उसका आवेदन वापस कर दिया. साथ ही उसे खूब गलत भी कहा.

Disgusting rude behaviour by an Indian consulate officer in New York towards a woman applying for a visa to perform the last rites of her father. Who does he think he is. He’s a govt SERVANT hired to serve Indians not screw Indians. @IndianEmbassyUS @IndiainNewYork @DrSJaishankar pic.twitter.com/dLle0LPhIP

