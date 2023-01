टाइटैनिक फिल्म की तर्ज पर कर रहा था प्रपोज, घुटनों पर बैठकर रिंग निकाली, लेकिन फिर हुआ ये...

वॉशिंगटन. अमेरिका में एक प्रेमी को टाइटैनिक फिल्म (Titanic Movie) की तर्ज पर प्रप्रोज करना बेहद भारी पड़ गया. CNN द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो में प्रेमी समुद्र में अपनी प्रेमिका को नाव के डेक पर खड़े होकर शादी के लिए फिल्मी तरीके प्रपोज करना चाहता था. टाइटैनिक मूवी की याद दिला रहे इस प्रपोजल में जैसे ही प्रेमी अपनी जेब से इंगेजमेंट रिंग निकालता है तो रिंग उसके हाथ से फिसलकर समुद्र में गिर जाती है. प्रेमी के हाथों से समुद्र में गिरी रिंग को देखकर उसकी प्रेमिका की हंसी छूट गई.

A man plunges into the water as a proposal attempt goes terribly wrong. https://t.co/LzE6qeqeQu pic.twitter.com/BIFpHmSHVj

— CNN (@CNN) November 30, 2022