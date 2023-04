VIDEO: याद करते रह गए जो बाइडेन, जब बच्चे ने पूछा- पिछली बार कौन से देश गए थे सर?

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में ‘टेक योर चाइल्ड टू वर्क डे’ पर बच्चों के ग्रुप में शामिल हुए. उन्होंने बच्चों का स्वागत किया. इस दौरान बच्चों ने बाइडेन से उनके निजी जीवन के बारे में भी प्रश्न पूछे. कुछ ने पूछा कि आपके कितने पोते-पोतियां हैं? तो किसी ने पूछा कि आपने आखिरी बार कौन से देश की यात्रा की. बाइडेन इस सवाल का उत्तर याद करते रह गए और कहने लगे कि यह ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन जब बच्चे ने जवाब दिया तो बाइडेन चकित रह गए क्योंकि उत्तर सही था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है.

बाइडेन से बच्चे ने पूछा कि पिछली बार आपने कौन से देश की यात्रा की? बाइडेन बोले, ‘आखिरी देश जिसकी मैंने यात्रा की है, मैं सोच रहा हूं. मैं आखिरी बार किस देश में था?’ तब उन्होंने कहा, ‘मैं अब तक 89 राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुका हूं, इसलिए मैं यह सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरी जगह कहां था? यह ट्रैक रखना मुश्किल है. तभी एक बच्चे ने तुरंत कहा, ‘आयरलैंड!’ बाइडेन बोले, ‘हां आप ठीक कह रहे हैं, आयरलैंड. यह वहीं था.’ इसके बाद भीड़ हंसने लगी.

Joe Biden couldn’t remember the last country he traveled to as president, which a child reminded him was Ireland literally a week ago. pic.twitter.com/lLtExbaJe0

— Greg Price (@greg_price11) April 27, 2023