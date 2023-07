वॉशिंगटन: न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन (Manhattan) में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक ब्लैक (अश्वेत) शख्स द्वारा चाकू मारने से कई लोग घायल हो गए हैं. यह घटना वेस्ट विलेज में ब्लीकर स्ट्रीट पर एक बेकरी के पास स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 9.58 बजे हुई है. पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना 911 पर दिए जाने के बाद संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया.

वहां मौजूद एक शख्स ने कहा, “मैनहट्टन के वेस्ट विलेज में मुझसे और मेरी बच्ची से कुछ फीट की दूरी पर किसी ने चाकू से हमला किया था. न्यूयॉर्क को वास्तव में हिंसक अपराधियों को सड़कों से हटाने के लिए व्यापक कदम उठाने की जरूरत है.”

Someone was just attacked in what looked like a stabbing a few feet away from me and my baby girl here in Manhattan’s West Village. NYC really needs to take broader steps to get violent criminals off of the streets.

