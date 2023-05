VIDEO: व्हाइट हाउस के पास ट्रक से मारी टक्कर, नाजी झंडे के साथ भारतीय मूल का शख्स गिरफ्तार, बोला- बाइडन को मारना मकसद

वॉशिंगटन. पुलिस ने मिसौरी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस का मानना है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर एक U-Haul ट्रक व्हाइट हाउस (White House) के सामने एक पार्क में एक सुरक्षा बैरियर से टकरा दिया. सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा कि ट्रक ड्राइवर ने सोमवार रात करीब 10 बजे लाफयेट स्क्वायर के उत्तर की ओर बैरियर में टक्कर मार दी. आरोपी की पहचान भारतीय मूल के साईं वार्षित कंडूला के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने हिटलर की पार्टी का नाजी झंडा बरामद किया है.

न्यूज एजेंसी AP के अनुसार मामले से परिचित दो लोगों ने बताया कि दुर्घटना के बाद, कंडूला नाजी झंडे के साथ ट्रक से बाहर निकला और उसने पुलिस और गुप्त सेवा अधिकारियों के पास आने पर चिल्लाना शुरू कर दिया. जब जांचकर्ताओं ने उससे पूछताछ की तो कंडूला ने बताया कि उसने सरकार पर नियंत्रण कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को मारने के मकसद से ट्रक से टक्कर मारी थी.

So a 19 year old of East Indian descent (Sai Varshith Kandula) decides to ram an empty U-Haul against barricades that have been unsuccessfully rammed multiple times before, with no momentum behind him, and all he took into a battle with the Secret Service was a Nazi flag? pic.twitter.com/lxtkJQmFHe

— Edward Morgan Blake (@EddieMoBlake) May 23, 2023