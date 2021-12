आखिर मार्टिना नवरातिलोवा भारत की राजनीति में क्यों ले रहीं इतनी दिलचस्पी?

वॉशिंगटन. टेनिस (Tennis Player)की महान खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा (Martina Navratilova) जब कोर्ट में उतरती थीं, तो अपने पावर-पैक स्ट्रोक से विरोधियों को हांफने पर मजबूर कर देती थीं. अब जब उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है, तो वह दुनियाभर की राजनीतिक घटनाओं में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं. खासकर भारत की राजनीति (Indian Politics)को लेकर मार्टिना ज्यादा उत्सुख दिख रही हैं. उनके हाल के ट्वीट्स इस ओर ही इशारा करते हैं.

अक्टूबर में मार्टिना नवरातिलोवा ने एक अखबार की रिपोर्ट का एक शॉट पोस्ट किया, जिसमें अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की थी. मार्टिना ने इसे ट्वीट करते हुए अपने कमेंट्स दिए थे.

अधिकांश भारतीय खिलाड़ी सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से बचते रहे हैं. अगर वे राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं, तो सरकार के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए हमेशा एकजुट होते हैं. कुछ महीने पहले की एक घटना याद आ सकती है, जब गायिका रिहाना ने विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में ट्वीट किया था और सरकार ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी. इसके तुरंत बाद कई खेल हस्तियों ने विदेशियों को भारत के बारे में टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा था. लेकिन मार्टिना बेबाकी से ऐसे ट्वीट्स कर रही हैं.

What is going on?!? https://t.co/PaUPY2mfsp

— Martina Navratilova (@Martina) December 22, 2021