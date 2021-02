दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित लोगों की संख्या अब 10 करोड़ 66 लाख को पार कर गई है. 7 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं. वहीं अब तक 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो अमेरिका (America), भारत (India) और ब्राज़ील (Brazil) हैं. अकेले अमेरिका की बात करें तो वहां पर कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब 2.76 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं. अमेरिका में अब तक 4,74,933 लोगों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ी जा रही लड़ाई में भारत और दुनिया की महाशक्ति के आगे रोल मॉडल बनता जा रहा है. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के एक्टिव मामलों की संख्या अब 148609 पार कर गई है. वहीं कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो अब तक 1,08,38,194 पहुंच गई है.इसके अलावा वही 1,05,00,000 से ज्यादा मरीज अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं. इस महामारी से अब तक देश में 1,55,080 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है. अब तक 58,12,362 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11831 नए मामले रिकॉर्ड किए गए तो 84 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज सुबह 8 बजे जारी किए गए कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की यह ताजा अपडेट है.बताते चलें कि भारत में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से लॉकडाउन (Lockdown) लगने और लॉकडाउन के बाद भी सभी देशवासियों को 2 गज की दूरी-मास्क है जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की अपील की थी. इस अपील को करना बेहद कारगर साबित हुआ है.मास्क के निरंतर प्रयोग के चलते भारत ने संक्रमण फलाव पर तेजी के साथ काबू पाया है. वहीं, अब भारत की इस मुहिम का बड़ा असर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका (US) के ऊपर देखने को मिल रहा है.अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ( US President Joe Biden) ने अब अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि वह अपने और अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के लिए मास्क लगाकर जरूर लगाकर रखें. देश के लिए मास्क पहनना ही बड़ी देशभक्ति होगी.जो बिडेन (Joe Biden) ने सत्ता संभालने से पहले ही यह बात भी कही थी कि जब वह 20 जनवरी को अपना पद संभालेंगे तो अमेरिका के लोगों से मास्क पहनने की बड़ी अपील करेंगे. साथ ही उन्होंने यह बात भी कही थी कि अमेरिकी नागरिकों से यह अपील 100 दिनों तक मास्क पहनने के लिए करेंगे.राष्ट्रपति बिडेन ने अब अपने आधिकारिक और पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए मास्क जरूर पहनने की अपील की है.इस बीच देखा जाए कि तत्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क पहनने के उपाय को कारगर नहीं माना था. कई American जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के कहने के बाद भी मास्क पहनना इस महामारी पर काबू पाने के बेहद कारगर तरीकों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था. मास्क पहनने की वकालत अमेरिका के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एलर्जी एंड इनफेक्शन डिजीज (National Institute of Allergy & Infectious Diseases)के निदेशक डॉक्टर एंथोनी फॉउसी (Dr. Anthony Fauci) ने की थी.अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाउसी की सलाह को सहमति नहीं देते हुए यह भी कहा था कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं कि यदि सब मास्क पहनेंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि वह अमेरिका को मास्क पहनने का आदेश नहीं देंगे. यहां लोगों को कुछ आजादी है. लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने देश में लॉक डाउन खोलने की कोशिश के दौरान यह बात कही थी कि हम जानते हैं कि मास्क वास्तव में महत्वपूर्ण है और हमें हर जगह उनका उपयोग करना चाहिए.