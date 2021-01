चीन-अमेरिका में फिर बढ़ेगी तनातनी, वाशिंगटन ने साउथ चाइना सी में तैनात किए जंगी जहाज

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की विदाई के बाद भी चीन के साथ अमेरिकी रिश्ते सुधरते नहीं दिख रहे हैं. दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में चीनी दादागीरी को रोकने के लिए जो बाइडन (President Joe Biden) ने यहां जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के लड़ाकू युद्धपोत (US Aircraft Carrier) का बेड़ा रविवार को दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में प्रवेश कर चुका है.अमेरिकी मिलिट्री के मुताबिक 'समुद्र सबका' (Freedom of The Seas) को लेकर ये कदम उठाया गया है. गौरतलब है कि चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है. हाल ही में चीन के कई लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस टेरिटरी में प्रवेश कर गए थे.अमेरिकी इंडो-पैसेफिक कमांड के अनुसार लड़ाकू युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट (USS Theodore Roosevelt) के नेतृत्व में कई लड़ाकू युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर गए हैं. इनमें यूएसएस बंकर हिल, यूएसएस रसेल और यूएसएस जॉन फिन युद्धपोत शामिल हैं. रियर एडमिरल वेरिसिमो ने कहा कि 30 साल तक इन समुद्रों के बीच रहने के बाद दक्षिण चीन सागर में लौटकर मुझे खुशी हो रही है. हम यहां 'समुद्रों की स्वतंत्रता' को बढ़ावा देने के लिए आए हैं जिससे हम अपने साझेदारों और पार्टनरों को बता सकें कि हम उनके साथ हैं.उन्होंने कहा कि इस रूट से दुनिया का दो-तिहाई ट्रेड होता है. इसलिए ये रूट बहुत जरूरी है. ये आवश्यक है कि हम अपनी उपस्थिति को दर्ज किए रहें और कायदे-कानून का प्रचार करते रहें. रिपोर्ट के अनुसार युद्धपोतों के इस बेड़े ने उसी दिन दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया जिस दिन चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश कर गए थे. ताइवान ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर के विमानों के मूवमेंट को मॉनिटर किया है.