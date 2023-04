US: पड़ोसी के बैकयार्ड में गिरी गेंद... तो बंदूक लेकर दौड़ा, 6 साल की बच्ची और उसके माता-पिता पर की अंधाधुंध फायरिंग, फिर...

वॉशिंगटन: अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पड़ोसी ने 6 साल की बच्ची और उसके परिवार पर बंदूक से फायरिंग की है. बच्ची की गलती बस इतनी थी कि उसकी बॉल हमलावर के बैक यार्ड में गिर गई थी. इसी बात पर आरोपी आगबबूला हो गया और गन निकाल कर फायर करना शुरू कर दिया. गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची के पिता विलियम व्हाइट गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

गार्डियन ने बताया कि आरोपी सिंगलेटरी को गुरुवार दोपहर टाम्पा के पास से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने जांच के दौरान बुधवार सुबह मोहल्ले को सील कर दिया था और बताया था कि 6 साल की बेटी किंसले और उसकी मां एशले हिल्डरब्रांड गोलियों के टुकड़ों से घायल हुए हैं. बच्ची के गालों में टांके लगाने पड़े हैं. वह अपने पिता के बारे में चिंतित है, क्योंकि सबसे गंभीर चोटें विलियम व्हाइट को ही आई हैं. विलियम की पीठ पर गोलियां लगी हैं. शुक्रवार यानी आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाना है.

