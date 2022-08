डबल स्टैंडर्ड! सना मारिन के डांस पर मची हायतौबा, ऑस्ट्रेलियाई PM का बीयर पीना हुआ वायरल

सिडनी : सिडनी में गैंग्स ऑफ यूथ कॉन्सर्ट में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस को बीयर पीते हुए देखा गया और इसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी सराहना की गई है. कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक अलग तस्वीर पेश करती है. हाल में एक निजी पार्टी में शराब पीने और डांस करने के वीडियो वायरल होने के बाद फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ सोशल मीडिया पर जिस तरह का व्यवहार किया गया था वह किसी से छुपा नहीं है. सना मारिन को इस मामले में माफी मांगनी पड़ी.

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को वीडियो में एक संगीत कार्यक्रम में बीयर पीते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया और उनके लिए ताली बजायी. वीडियो में एक समय ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री खड़े होते हैं और संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की ओर इशारा करते हैं. जिसके बाद लोग उन्हें चीयर करते हैं.

एक यूजर ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि लगता है हमारे पीएम मजे कर रहे हैं! लेकिन यह दुनिया की गलतफहमी को भी उजागर करता है कि फिनिश पीएम पर पार्टी करने के लिए उनकी आलोचना की गई.

looks like our PM is having fun!

but also highlights the misogyny of the world that the Finnish PM has been attacked for partying.#solidaritywithsanna #AustralianPM https://t.co/ycsKZhU5Ug

— ZoeFreeTibet (@TibetZoe) August 23, 2022