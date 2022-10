अफगानिस्तान: आत्मघाती धमाके से दहल उठा काबुल का स्कूल, 46 लड़कियों समेत 53 की मौत

काबुल. अफगानिस्तान में एक बार फिर से बम धमाका हुआ है. पिछले सप्ताह शुक्रवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक स्कूल में आत्मघाती बम फटने से इलाके में दहशत फैल गयी थी. इलाका, शिया मुसलमानों का है. रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी काबुल में शाहिद माजरी रोड पर एक स्कूल में ये धमाका हुआ है. अब मरने वालों का आंकड़ा 53 हो गया है, जिसमें 46 लड़कियां और महिलाएं हैं.

समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बम धमाका छात्राओं से भरे एक स्टडी हॉल के बगल में हुआ था, तभी इसमें लड़कियां ज्यादा मारी गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस बमबारी में कम से कम 110 लोग घायल बताये गए हैं. यह इतना भयानक था कि शवों के चीथड़े उड़ गए हैं, शरीर का एक-एक अंग बिखरा हुआ है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि बम धमाका शिया इलाके में हुआ है. आत्मघाती हमला काज शिक्षा केंद्र पर हुआ, विस्फोट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है.

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने शुक्रवार की घटना पर एक अपडेट देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और लिखा कि उनकी मानवाधिकार टीमें अपराध का दस्तावेजीकरण करने, तथ्यों को सत्यापित करने के लिए विश्वसनीय डेटा स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं.

Further rise in casualties from Friday’s classroom bombing in #Hazara quarter of #Kabul:

53 killed, at least 46 girls & young women

110 injured

Our human rights team continues documenting the crime: verifying facts & establishing reliable data to counter denial & revisionism

— UNAMA News (@UNAMAnews) October 3, 2022