अमेरिका: 60 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ा गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता, हिरासत में लिया गया

सैन फ्रांसिस्को. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मंगलवार को एक गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता 60-मंजिला इमारत पर चढ़ गया. बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया. सुबह करीब साढ़े नौ बजे स्थानीय लोगों ने इस शख्स को बिल्डिंग पर चढ़ते देखा. बता दें अमेरिका में 50 साल बाद गर्भपात पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात के नए कानून के ड्राफ्ट का एक हिस्सा लीक हो गया. जिसके बाद अमेरिका के कई शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे.

फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर मैसन डेसचैम्प्स नाम के एक एक्टिविस्ट ने खुद को ‘प्रो-लाइफ स्पाइडरमैन’ बताया. टावर पर चढ़ने के बाद इस सख्स ने एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी पोस्ट की थी. जिसमें वो कह रहा था, ‘मैं यहां सेल्सफोर्स टॉवर पर हूं … सब ठीक चल रहा है. यहां अगर थोड़ा पानी होता तो अच्छा रहता’

हिरासत में लिया गया

सूचना मिलते ही सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट तुरंत हरकत में आ गया. लगभग एक घंटे की मशक्तक के बाद अग्निशमन विभाग ने एक अपडेट जारी कर कहा कि इस मामले को सुलझा लिया गया है और संबंधित व्यक्ति सैन फ्रांसिस्को पुलिस की हिरासत में है. अमेरिका में कई लोगों ने उनके विरोध का समर्थन किया.

Part two of the #salesforcetower #freeclimber pic.twitter.com/E3fYrSbu2u

— Lars Schwetje (@larsschwetje) May 3, 2022