VIDEO: यूक्रेन में Bomb Shelter में नवजात बच्चे खाेल रहे आंखें, आसमान से बरस रहीं रूसी मिसाइलें

कीव: जैसे-जैसे रूसी सेना मिसाइलों के साथ शहरों को निशाना बनाते हुए यूक्रेन के अंदर घुस रही है, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यूक्रेनियन अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. रूसी मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन का शहर निप्रो (Dnipro) भी है. यहां के एक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल प्रशासन के लोग नवजात बच्चों को इमारत के निचले भाग में बनाए गए एक अस्थायी बम आश्रय में ले शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यूक्रेन में बम आश्रय स्थल में आंखें खोल रहे नवजात

न्यूयॉर्क टाइम्स ने टिटर पर ​यू्क्रेन के निप्रॉपेट्रोस ओब्लास्ट चिल्ड्रन क्लिनिकल हॉस्पिटल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU, नवजात गहन देखभाल इकाई) में भर्ती नवजात शिशुओं को कंबल में लिपटे हुए पंक्तियों में सुलाया हुआ दिखाया गया है. अन्य छोटे बच्चों को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा छोटे कमरे के अंदर रखा गया है. वीडियो में निप्रॉपेट्रोस ओब्लास्ट चिल्ड्रन क्लिनिकल हॉस्पिटल के नियोनेटल यूनिट के प्रमुख डॉ. डेनिस सुरकोव कहते सुनाई पड़ रहे हैं, “यह एनआईसीयू है. एक बम आश्रय स्थल में चलाना पड़ रहा. क्या आप कल्पना कर सकते हैं?”

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022