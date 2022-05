हमारी आकाशगंगा के केंद्र में दिखा विशाल ब्लैक होल, पहली बार सामने आई फोटो, इसका आकार कर देगा हैरान

नई दिल्ली: अंतरिक्ष (space science) एक पहेली है और विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद इसके बहुत से ऐसे सवाल है जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं. अंतरिक्ष को जानने के लिए दुनियाभर के वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च में लगे हुए हैं. इस बीच गुरुवार को खगोलविदों ने अंतरिक्ष को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है. वैज्ञानिकों के दावा किया कि हमारी आकाशगंगा (Milky Way) के केंद्र में एक विशाल ब्लैकहोल है. इसकी घोषणा एक स्वतंत्र एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तरफ से की गई है.

अंतरिक्ष की जानकारी तलाशने वाले खगोलविदों ने कहा कि हमारी आकाश गंगा समेत अंतरिक्ष में मौजद सभी आकाश गंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है. वैज्ञानिकों ने अपनी आकाश गंगा में एक विशाल ब्लैक होल की तस्वीर का दावा किया हालांकि यह छवि अस्पष्ट है.

ब्लैक होल के चारो तरफ अंगूठी की तरह आकृति

ब्लैक होल के बारे में जानकारी देते हुए टक्सन में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एस्ट्रोफिजिस्ट फेरियल ओजेल ने कहा कि यह छवि ब्लैक होल के चारो तरफ एक चमकती हुई अंगूठी की तरह है. मिल्की वे ब्लैक होल को धनु A कहा जाता है.

Our own black hole! Astronomers have just revealed the 1st image of the supermassive black hole at the center of our Milky Way galaxy using the @ehtelescope– a planet-scale array of radio telescopes that emerged from decades of NSF support. https://t.co/bC1PZH4yD6 #ourblackhole pic.twitter.com/pd96CH3V0m

— National Science Foundation (@NSF) May 12, 2022