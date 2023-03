New Comet: अंतरिक्ष में मिला नया धूमकेतु, सबसे चमकीले तारे जैसा लगेगा, जानें कब दिखने की है उम्मीद

टूवूम्बा (ऑस्ट्रेलिया): खगोलविदों ने सी/2023 ए 3 (सुचिंशान-एटलस) नामक एक नए धूमकेतु की खोज की है, जो संभवत: अगले साल की एक बड़ी खोज साबित हो सकती है. इस धूमकेतु के पृथ्वी और सूर्य के निकट पहुंचने में अब भी 18 महीने से अधिक की देरी है. हालांकि, धूमकेतु सुचिंशान-एटलस को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है. इसे लेकर आशावादी लेख लिखे जा रहे हैं कि यह एक शानदार दृश्य कैसे हो सकता है. इस नए बर्फीले पथ की पूरी कहानी क्या है? हर साल कई नए धूमकेतु खोजे जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. अधिकांश लोग बिना किसी सहायता के अपनी आंखों से इसे देखने के लिए बेताब हैं. हर साल संभवत: एक धूमकेतु ऐसा होता है जिसे बिना किसी सहायता के आंखों से देखा जा सकता है.

कभी-कभार बेहद चमकीला धूमकेतु भी दिखेगा. धूमकेतु अल्पकालिक और क्षणिक सुंदरता की चीजें हैं, इसलिए इनकी खोज हमेशा रोमांचक होती है. धूमकेतु सी/2023 ए 3 (सुचिंशान-एटलस) निश्चित रूप से इस पूरे पैमाने पर खरा उतरता है. चीन में पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी और क्षुद्रग्रह स्थलीय-प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली के खगोलविदों ने स्वतंत्र रूप से इस धूमकेतु की खोज की जो वर्तमान में पृथ्वी से एक अरब किलोमीटर दूर बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच है. यह अंदर की ओर आ रहा है, एक ऐसी कक्षा में घूम रहा है जो इसे सितंबर 2024 में सूर्य के 5.9 करोड़ किलोमीटर के दायरे में लाएगी. धूमकेतु अभी बहुत दूर है, लेकिन इस तथ्य मात्र से खगोलविद उत्साह में हैं.

