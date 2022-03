VIDEO: इराक में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर दागी गईं 12 मिसाइलें, ईरान पर लग रहे आरोप

बग़दाद: ईरानी क्षेत्र से दागी गईं कुछ 12 मिसाइलें शनिवार रात उत्तर पश्चिमी इराक के अरबील (Erbil) में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास गिरीं. इराकी न्यूज एजेंसी (INA) के अनुसार कुर्दिस्तान काउंटर-टेररिज्म सर्विस ने बताया है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइलें इराक और कुर्दिस्तान क्षेत्र की सीमाओं के बाहर से, विशेष रूप से पूर्व से दागी गईं.

इंडिपेंडेंट ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ वीडियो साझा किए, जिसे कथित तौर पर ईरानी नागरिकों द्वारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया था. इन वीडियो में मिसाइलें दागी जाती हुई दिखाई दे रही हैं. इनमें से कम से कम एक वीडियो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के खासाबाद में स्थित एक साइट पर जियोलोकेटेड था.

12 missiles have been fired towards the U.S. consulate in Irbil, a northern city in Iraq, say Iraqi security officials. Missiles were launched at the city from neighbouring Iran, said U.S. defence officials: Associated Press

— ANI (@ANI) March 13, 2022