हवा में बुरी तरह हिलने लगा विमान, 36 यात्री घायल, 11 की हालत गंभीर, जानें पूरा मामला

हवाई: फीनिक्स से होनोलूलू की उड़ान के दौरान गंभीर टर्बुलेंस के कारण हवाईयन एयरलाइंस में कम से कम 36 लोग घायल हुए हैं, इसमें 20 लोगों को इमरजेंसी में इलाज के लिए ले जाया गया. इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ने एक बयान में कहा कि 11 मरीजों की हालत गंभीर है. मरीजों के सिर पर गंभीर चोट, शरीर पर घाव और खरोच आए हैं. होनोलूलू इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ने बताया कि अस्पताल ले जाने वालों में एक 14 महीने का बच्चा भी शामिल था.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, होनोलूलू में विमान के उतरने से 30 मिनट पहले टर्बुलेंस हुआ था. हवाईअड्डा एयरलाइंस ने कहा कि विमान में 278 यात्री और चालक दल के 10 सदस्य सवार थे और सुबह करीब 10 बजकर 50 मिनट पर लैंडिंग हुई थी. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हवाईयन एयरलाइंस सभी प्रभावित यात्रियों और कर्मचारियों की स्थिति की निगरानी कर रही है.

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care.

