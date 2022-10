VIDEO: इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा, भगदड़ में 174 की मौत, 180 से अधिक घायल

जकार्ता:इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा के बाद मची भगदड़ में कम से कम 174 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए, रॉयटर्स ने पुलिस के हवाले से बताया. यह घटना शनिवार रात पूर्वी जावा में मलंग रीजेंसी के कंजुरुहान स्टेडियम में इंडोनेशियाई शीर्ष लीग बीआरआई लीगा-1 के एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई. पूर्वी जावा प्रांत के पुलिस प्रमुख, निको अफिंटा ने संवाददाताओं को बताया कि अरेमा एफसी और पर्सेबाया सुरबाया के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था. हारने वाली टीम अरेमा के समर्थकों ने मैदान में उत्पात मचाना शुरू कर दिया.​ स्थिति संभालने के लिए पुलिस अधिकारियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिससे भगदड़ मच गई और दम घुटने के मामले सामने आए.

निको अफिंटा ने एक बयान में कहा, ‘भगदड़ की इस घटना में 174 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. स्टेडियम के अंदर 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा.’ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो फुटेज में लोगों को मलंग में स्टेडियम में दौड़ते हुए और बॉडी बैग की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ (PSSI) ने शनिवार देर रात एक बयान जारी कर कहा गया, ‘पीएसएसआई कांजुरुहान स्टेडियम में अरेमा समर्थकों की हरकत पर खेद जताता है. हमें दुख है. पीड़ितों के परिवारों और घटना के लिए सभी पक्षों से माफी मांगते हैं. इसके लिए पीएसएसआई ने तुरंत एक जांच दल का गठन किया.

NEW – Over 100 people were killed tonight in riots that broke out at a football match in Indonesia.pic.twitter.com/hGZEwQyHmL

— Disclose.tv (@disclosetv) October 1, 2022