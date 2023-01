Video: समुद्र तट के ऊपर आसमान में टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 4 यात्रियों की मौत, 3 घायल, देखें हादसे का वीडियो

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया में के एक बीच पर अचानक दो हेलीकॉप्टर टकरा जाने से बड़ा हादसा हो गया. इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा लोगों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक गोल्ड कोस्ट पर हुआ और हादसे के वक्त कई लोग बीच पर ही मौजूद थे. दुर्घटना के फौरन बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया. अधिकारी हादसे के कारणों की जांच में जुट गए हैं.

क्वींसलैंड स्टेट पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गोल्ड कोस्ट बीच पर बने सी वर्ल्ड थीम पार्क के पास यह हादसा हुआ है. एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था और दूसरा उड़ान भर रहा था. तभी दोनों हेलीकॉप्टर की टक्कर होने से धमाका हो गया. इस घटना में एक हेलीकॉप्टर लैंड करने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ गए. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं.

