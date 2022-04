अजरबैजान: बाकू के नाइट क्लब में जबरदस्त विस्फोट, 1 की मौत और 31 गंभीर रूप से घायल

बाकू: अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक नाइट क्लब में रविवार तड़के हुए विस्फोट में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 31 घायल हो गए. अजरबैजान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता एहसान जाहिदोव ने न्यूज एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि बाकू क्लब में विस्फोट संभवत: गैस रिसाव के कारण हुआ था, इस घटना की जांच जारी है.

अभियोजक जनरल के कार्यालय ने 1 मौत की सूचना दी और कहा कि 31 लोगों को चोटें आई हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता परविज अबुबेकिरोव ने एपी को बताया कि 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से अधिकांश जले हुए हैं. अजरबैजान की आपातकालीन सेवाओं ने एक बयान जारी कर कहा कि सेंट्रल बाकू स्थित एक क्लब में तड़के 3 बजे दमकलकर्मियों को बुलाया गया और आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया गया.

A massive explosion rocked Azerbaijan’s capital Baku. Unconfirmed reports say there are casualties.

The blast is suspected to have been caused by a gas leak pic.twitter.com/7meQRBLviF

— TRT World (@trtworld) April 3, 2022