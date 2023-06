नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के एक पूर्व आयुक्त ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्हें भारत की निंदा करने से ज्यादा उसकी सराहना करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए. बराक ओबामा की टिप्पणी पर अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचारक जॉनी मूर ने कहा कि भारत मानव इतिहास में सबसे विविधता वाला देश है और अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तारीफ करनी चाहिए.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा, ‘दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक आदर्श देश नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका एक आदर्श देश नहीं है, लेकिन भारती की विविधता ही इसकी ताकत है… यहां तक ​​कि अपनी आलोचना में भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने से खुद को नहीं रोक सके.’

#WATCH | Reacting to former US President Barack Obama’s remarks about the rights of Indian Muslims, Johnnie Moore, former Commissioner of US Commission on International Religious Freedom, says, “I think the former president (Barack Obama) should spend his energy complimenting… pic.twitter.com/227e1p17Ll — ANI (@ANI) June 26, 2023

जॉनी मूर ने आगे कहा, ‘अमेरिका भारत से बहुत कुछ सीख सकता है. भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक बहुलवादी देश है. यह धर्मों की प्रयोगशाला है. मैं धर्म के बारे में जानने के लिए भारत गया था और भारत के बारे में उल्लेखनीय चीजों में से एक यह है कि इस लोकतंत्र में कई भाषाएं, धर्म और विभिन्न लोग हैं, जिसका मानव इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है – यह कुछ ऐसा है, जिसका हमें जब भी मौका मिले, उसका जश्न मनाना चाहिए.’

यूएससीआईआरएफ के पूर्व आयुक्त ने कहा, ‘मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भारत के बाहर से भारत के अंदर की ओर देख रहे हैं. लेकिन जब आप भारत के अंदर होते हैं, तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि देश की विविधता ही इसकी ताकत है. और जब आप भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं, मैं धर्मशाला गया हूं और तिब्बती समुदाय के साथ बैठा हूं. मैं अमृतसर गया और सिख समुदाय के साथ बैठा हूं. मैं ईसाई समुदाय को वास्तव में अच्छी तरह से जानता हूं, और मैंने खाड़ी देशों में बहुत समय बिताया है. यह देखकर मैं अविश्वसनीय रूप से रोमांचित था. भारत के प्रधानमंत्री ने काहिरा की एक और ऐतिहासिक यात्रा की. मिस्र के राष्ट्रपति ने लाल कालीन बिछाया और प्रधानमंत्री मोदी को सबसे महत्वपूर्ण सम्मान दिया, जो किसी भी नेता को मिस्र के अरब गणराज्य से मिल सकता है. और यह अकेले इस्लामी दुनिया से एक स्पष्ट संदेश भेजता है.’

#WATCH | Rev. Johnnie Moore, former Commissioner of United States Commission on International Religious Freedom, says,” I think it’s a lot of people looking from the outside of India into the inside of India. But when you’re inside India, you understand very quickly that the… pic.twitter.com/FcDwBfyCjB — ANI (@ANI) June 26, 2023

पीएम मोदी की मिस्र यात्रा पर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने कहा, ‘यह एक शक्तिशाली तस्वीर थी, जो मिस्र के राष्ट्रपति के साथ-साथ सबसे अधिक आबादी वाले हिंदू देश के नेता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दुनिया भर में जिस तरह का सम्मान उन्हें मिला, उसे प्राप्त करते हुए… दुनिया भर में कई ताकतें, बड़े पैमाने पर राजनीतिक ताकतें हैं, जो धर्मों को विभाजित करना चाहती हैं, समुदायों को विभाजित करना चाहती हैं और भाषाओं को विभाजित करना चाहती हैं. पीएम मोदी की भारत से लेकर अमेरिका और सीधे मिस्र तक की यात्रा का संदेश यह है कि राजनीति और विभाजन से भी अधिक शक्तिशाली कुछ है, और वह है मूल्य. इसलिए, यह एक बेहद अहम यात्रा थी.’

#WATCH | On PM Modi’s visit to Egypt, Johnnie Moore, former Commissioner of US Commission on International Religious Freedom says, “It was a powerful image, which is very important to the President of Egypt, as well as the leader of the most populated Hindu country in the world,… pic.twitter.com/KoCB5nNPkc — ANI (@ANI) June 26, 2023

भारत और अमेरिका के संबंधों पर जॉनी मूर ने कहा, ‘दोनों देशों के बीच संबंध लंबे समय से अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में इसे बिल्कुल अलग हिस्से में ले जाया गया है. यह उस दिशा में चल रहा है. लेकिन पीएम मोदी की यहां की यात्रा से अमेरिका-भारत संबंधों को एक नई ऊर्जा मिली है और यह दुनिया के लिए अच्छा है. यह अधिक शांति और समृद्धि लाता है. हम एक-दूसरे से, गहन तरीकों से सीख सकते हैं. और यह वह भारत था जो केवल उस मदद के साथ अमेरिका आ रहा था जिसकी अमेरिका को जरूरत थी.’

On the US-India relationship, Johnnie Moore, former Commissioner of US Commission on International Religious Freedom says, “The relationship between India and the US has been good for a long time, but it has been taken to a whole different hemisphere in the last several days.… pic.twitter.com/j07HWfWGby — ANI (@ANI) June 26, 2023

गौरतलब है कि सीएनएन को 22 जून को दिए साक्षात्कार में ओबामा ने कथित तौर पर कहा था कि अगर भारत ‘जातीय अल्पसंख्यकों’ के अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो इस बात की प्रबल आशंका है कि एक समय आएगा जब देश बिखरने लगेगा. उन्होंने कहा था, ‘अगर (अमेरिकी) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, तो उन्हें हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र करना चाहिए. अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत हुई, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरे तर्क का एक हिस्सा यह होगा कि यदि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू हो जाएगा.’

पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर जॉनी मूर ने कहा, ‘यह सिर्फ भारत के लिए इतिहास का एक हिस्सा नहीं था, यह अमेरिका के लिए भी इतिहास का एक हिस्सा है (पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा)… भारत अविश्वसनीय रूप से एक बहुलवादी देश है. यह एक ऐसा देश है जो हर चुनाव में अपने लोकतंत्र के लिए लड़ता है और भारत में लोकतंत्र जीवित है और यह निश्चित रूप से अमेरिकी कांग्रेस की धारणा थी. वे(पीएम मोदी) यहां आए और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को एक साथ लाए, यही लोकतंत्र का जादू है.’

#WATCH | Johnnie Moore, former Commissioner of United States Commission on International Religious Freedom speaks about PM Modi’s recent US visit, says,” It wasn’t just a piece of history for India. It was a piece of history for the US as well (PM Modi’s visit to US)…… pic.twitter.com/viXKo0d8Sa — ANI (@ANI) June 26, 2023

ओबामा के बयानों की भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सहित कई नेताओं ने भी काफी आलोचना की है. सीतारमण ने ओबामा के बयान को आश्चर्यजनक बताते हुए कहा था कि जब वह शासन में थे तब छह मुस्लिम बहुल देशों को अमेरिकी ‘बमबारी’ का सामना करना पड़ा था. सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 13 देशों ने अपने शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया है जिनमें से छह मुस्लिम बहुल देश हैं.

Tags: Barack obama, Democracy, India, Religion, United States