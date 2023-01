Video: आगे-आगे कैमरा पीछे-पीछे एंकर, टीवी स्टूडियो का यह वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर आए दिन न्यूज चैनल से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें एंकर कई बार ऊप्स मोमेंट का शिकार होते हुए नजर आते हैं. कभी-कभी ये वीडियो मजेदार भी होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में ऑटोमैटिक कैमरा एंकर का पीछा करते हुए नजर आ रहा है. हालांकि कैमरे को देखते ही एंकर उसके पीछे-पीछे चलना शुरू कर देती है.

ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण निस्संदेह हमारे जीवन को आसान बना रही है. हालांकि, तकनीकी उन्नति कभी-कभी हमारे लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है. ऐसी ही टेक्निकल गड़बड़ी संबंधित घटना हाल ही में एक लाइव कैमरे में कैद हुआ था. न्यूजरूम में एक ऑटोमैटिक कैमरे के अचानक चलने से एक एंकर हैरान रह जाती है. जब तक की एंकर अपनी सीट पर नहीं बैठती है, कैमरा चलता रहता है. जबकि एंकर अपनी कुर्सी से हटकर दूसरी जगह पर खड़ी होकर खबर पढ़ रही होती है.

Unexpectedly off-piste today for a #Davos story.

Bend ze knees & trust (in your director).

Thank you to the cool heads in the gallery this morning who make recoveries *almost* look like they were scripted all along. pic.twitter.com/fiK5G0MSac

